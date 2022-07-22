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Болат Назарбаев в тяжелом состоянии, – фонд
Болат Назарбаев
Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  О состоянии здоровья Болата Назарбаева рассказали в его фонде «Салиқалы ұрпақ», передает Tengrinews.kz.

«Настоящим сообщаем, что Болат Назарбаев находится в стабильно тяжелом состоянии и с 2015 года проходит лечение от онкологического заболевания», - сообщил Tengrinews.kz директор общественного фонда Касым Касабеков.

Ранее СМИ опубликовали фото и видео Болата Назарбаева. Со ссылкой на источники сообщалось, что состояние Болата Назарбаева оценивается как крайне тяжелое и даже критическое и «медики фактически борются за его жизнь».

На сайте общественного фонда «Салиқалы ұрпақ» Болат Назарбаев указан как создатель. Он также является братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Болату Назарбаеву в марте исполнилось 69 лет.

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