В Китае растет мода на продукты с истекающим сроком хранения, - Financial Times

CentralAsia (CA) - Китайские потребители, пытающиеся адаптироваться к более суровой, чем раньше, экономической обстановке в стране, все активнее покупают продукты питания с истекающим сроком хранения, продающиеся с большими скидками. Об этом сообщает Financial Times. По ее данным, за год в стране открылось 119 специализированных магазинов по продаже таких продуктов. За предыдущее десятилетие таких магазинов было открыто 92.

Опрошенные газетой китайские эксперты подчеркивают, что подавляющее большинство клиентов подобных магазинов принадлежат к среднему классу. «Удивительно, как много «белых воротничков» рассчитывают на продукты с истекающим сроком хранения для того, чтобы свести концы с концами»,— цитирует газета Чжана Йи, старшего исследователя консультационной фирмы iiMedia, которая занималась исследованиями этого вопроса. По ее данным, из 1600 опрошенных ею клиентов таких магазинов две трети заявили, что получают в месяц более 4 тыс. юаней ($591), что считается своеобразной границей между представителями среднего класса и людьми с низкими доходами.

По данным еще одной консалтинговой компании, China Market Research Group, рост продаж товаров с заканчивающимся сроком хранения в Китае вырастет в этом году до 36 млрд юаней ($5,3 млрд), против 25 млрд юаней ($3,6 млрд) в 2019 году.