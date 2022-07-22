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USAID помог возвратить в Узбекистан 35 жертв торговли людьми

CentralAsia (UZ) -  С октября 2021 года по настоящее время 35 жертв торговли людьми были возвращены домой в Узбекистан при содействии неправительственной некоммерческой организации (ННО) Istiqlol Avlodi и поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Всем жертвам торговли людьми были оказаны услуги медицинской и социальной реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

Граждане Узбекистана были вывезены в зарубежные страны, в том числе в Российскую Федерацию и Казахстан, в целях принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

С 2005 года США через USAID инвестировали более 9.6 миллионов долларов в повышение осведомленности о торговле людьми и оказание помощи жертвам этого преступления в Узбекистане.

После выявления жертв торговли людьми USAID работает над обеспечением их безопасного возвращения и реинтеграции в общество. Возвращающимся мигрантам, в том числе жертвам торговли людьми, предоставляются услуги по психологической, юридической и социальной поддержке, а также профессиональному обучению. Помимо услуг реабилитации, USAID оказывает поддержку лицам, входящим в группы риска жертв торговли людьми.

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