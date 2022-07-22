Две точки на карте Узбекистана вошли в десятку самых жарких мест на планете

CentralAsia (UZ) - Узбекистан занял сразу три места в топ-10 самых жарких мест планеты, свидетельствуют данные портала «Погода и климат».

По данным на 11 часов утра 22 июля на станции «Бузаубай» в Навоийской области наблюдалось +44 - и это на тот момент было первое место в мире по самой жаркой погоде.

Восьмое место занял «Тамдыбулак» в Навоийской области, температура прогрелась до 41,8 градуса. На девятом расположился «Гузар» в Кашкадарьинской области — 41,5 градуса.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в Узбекистане ожидается +47 градусов жары.