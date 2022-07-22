В Израиле мужчина найден мертвым после того, как его засосало в воронку, образовавшуюся в частном бассейне (видео)

CentralAsia (CA) - В Израиле мужчина был найден мертвым днем 21 июля, через несколько часов после того, как в подземном бассейне частного дома образовалась воронка, и уходящая под землю воду унесла его вниз вместе с другим мужчиной, которому удалось выбраться наружу. Об этом сообщило издание timesofisrael.com.

Поисковые группы на месте происшествия в городе Кармей-Йосеф обнаружили тело после сложной спасательной операции, длившейся четыре часа и потребовавшей помощи камер Go-Pro, прикрепленных к каскам рабочих при их опускании глубоко под землю.

Пожарно-спасательные службы заявили, что поиски осложнялись опасениями, что туннели, выходящие из воронки, могут вызвать вторичное обрушение.

Спасатели построили опорную конструкцию, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение поверхности бассейна на них, прежде чем они смогли найти тело пропавшего мужчины.

Инцидент произошел во время вечеринки у бассейна для сотрудников частной компании.

Спасатели, прибывшие на место происшествия ранее, оказали помощь 34-летнему мужчине, которому удалось выбраться наружу. Он получил легкие травмы нижней части тела, медики оказали ему помощь на месте.

Мужчина был найден мертвым в четверг днем, через несколько часов после того, как в подземном бассейне частного дома в центре Израиля образовалась воронка, и отступающая вода утащила его вместе с другим мужчиной, которому удалось выбраться наружу.

Поисковые группы на месте происшествия в городе Кармей-Йосеф обнаружили тело после сложной спасательной операции, длившейся четыре часа и потребовавшей помощи камер Go-Pro, прикрепленных к каскам штабных рабочих при их опускании глубоко под землю.

Пожарно-спасательные службы заявили, что поиски осложнялись опасениями, что туннели, выходящие из воронки, могут вызвать вторичное обрушение.

Спасатели построили опорную конструкцию, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение поверхности бассейна на них, прежде чем они смогли найти тело пропавшего мужчины.

Инцидент произошел во время вечеринки у бассейна для сотрудников частной компании.

Спасатели, прибывшие на место происшествия ранее, оказали помощь 34-летнему мужчине, которому удалось выбраться наружу. Он получил легкие травмы нижней части тела, медики оказали ему помощь на месте.

Тем временем экстренные службы также сканировали местность на предмет других воронок. Полиция заявила, что направила вертолет для помощи в поисках.

В беседе с один из людей, присутствовавших на вечеринке у бассейна, очевидец сказал, что в момент стихийного бедствия на месте происшествия находилось около 50 человек. Сначала они подумали, что это какая-то игра.

«Через несколько секунд земля просто провалилась… Я видела, как два человека просто исчезли», — добавил очевидец.

Позже вечером в четверг полиция объявила, что они начинают расследование смерти и выясняют, работал ли бассейн с надлежащей лицензией.