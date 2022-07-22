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Житель США одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян

CentralAsia (CA) -  Житель американского города Себастопол в Калифорнии Митчо Томпсон заразился коронавирусом и обезьяньей оспой одновременно. Об этом пишет The New York Post.

По словам Томпсона, в конце июня у него был положительный результат на коронавирус, а после этого он начал замечать небольшие красные пятна на спине, ногах, руках и шее. Он сдал тест, после чего врач подтвердил, что у него были обнаружены COVID-19 и оспа обезьян.

Заболевший рассказал, что два вируса одновременно вызвали у него ощущение, будто у него тяжелый случай гриппа. Во время болезни у него проявлялись лихорадка, затрудненное дыхание, озноб, боли в теле и высыпания на коже. Томпсон отметил, что ему постоянно хотелось пить.

Специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу допустил, что такие случаи возможны, и назвал их «невероятным невезением».

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Его симптомы похожи на те, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. Это высокая температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Высыпания начинаются с лица и постепенно распространяются на тело, небольшие пятна превращаются в пузырьки с жидкостью. Проходит оспа обезьян обычно сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить ее тяжелее.

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