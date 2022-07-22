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В двух странах Европы от жары погибли больше 1,7 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Из-за начавшейся этим летом аномальной жары в Испании и Португалии, на сегодняшний день, погибли больше тысячи человек. Об этом рассказал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в своем заявлении, опубликованном на сайте организации.

«В этом году мы уже стали свидетелями более 1 700 смертей во время нынешнего периода жары только в Испании и в Португалии», — сообщил представитель ВОЗ. Он также выразил беспокойство по поводу пожаров.

Хлюге заявил, что огонь бушует уже в Северной Европе. Так, пожары охватили леса стран Скандинавского полуострова и на этой неделе уничтожили 41 один дом в Лондоне.

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