Россия определит места погребения в Узбекистане, имеющие историко-мемориальное значение

- Узбекистан, общество
- 23:41, 22 июля 2022
- Просмотров: 307
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте создали рабочую группу по отбору мест погребения, находящихся на территории Узбекистана, и имеющих историко-мемориальное значение для России, для последующего их включения в Перечень.
Первое заседание группы прошло 22 июля в Русском доме в Ташкенте, сообщили в организации.
Отмечается, что состав рабочей группы сформирован таким образом, чтобы привлечь к экспертной оценке специалистов в различных областях. В него вошли известные историки, краеведы, археологи, дипломаты посольства России, общественные деятели, представители Ташкентской и Узбекистанской епархии. Возглавила рабочую группу известный во всем мире археолог, руководитель Ташкентской археологической экспедиции, старший научный сотрудник Национального центра археологии Академии наук Узбекистана, доктор исторических наук, профессор Маргарита Филанович.