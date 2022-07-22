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Россия определит места погребения в Узбекистане, имеющие историко-мемориальное значение

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте создали рабочую группу по отбору мест погребения, находящихся на территории Узбекистана, и имеющих историко-мемориальное значение для России, для последующего их включения в Перечень.

Первое заседание группы прошло 22 июля в Русском доме в Ташкенте, сообщили в организации.

Отмечается, что состав рабочей группы сформирован таким образом, чтобы привлечь к экспертной оценке специалистов в различных областях. В него вошли известные историки, краеведы, археологи, дипломаты посольства России, общественные деятели, представители Ташкентской и Узбекистанской епархии. Возглавила рабочую группу известный во всем мире археолог, руководитель Ташкентской археологической экспедиции, старший научный сотрудник Национального центра археологии Академии наук Узбекистана, доктор исторических наук, профессор Маргарита Филанович.

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