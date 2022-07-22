Запущены автобусные рейсы между Ташкентом и Новосибирском

- Узбекистан, общество
- 23:51, 22 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан с 1 августа запускает автобусные рейсы между Ташкентом и Новосибирском, сообщает Минтранс РУз.
Рейсы будут осуществляться каждый понедельник с автовокзала «Ташкент». Стоимость билета – 800 тысяч сумов (73 доллара).
Ранее, с 18 июля было восстановлено регулярное автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном.
"К каждому автобусу, выезжающему на маршрут, прикреплены три водителя. Перед выездом на маршруты каждый водитель проходит медицинский осмотр, а автобусы – технический. Во время поездок водители меняются каждые четыре часа", – отметили в министерстве.
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