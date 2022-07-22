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Запущены автобусные рейсы между Ташкентом и Новосибирском

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан с 1 августа запускает автобусные рейсы между Ташкентом и Новосибирском, сообщает Минтранс РУз.

Рейсы будут осуществляться каждый понедельник с автовокзала «Ташкент». Стоимость билета – 800 тысяч сумов (73 доллара).

Ранее, с 18 июля было восстановлено регулярное автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном.

"К каждому автобусу, выезжающему на маршрут, прикреплены три водителя. Перед выездом на маршруты каждый водитель проходит медицинский осмотр, а автобусы – технический. Во время поездок водители меняются каждые четыре часа", – отметили в министерстве.

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