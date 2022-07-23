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Standard & Poor's сохраняет кредитный рейтинг Монголии на уровне «B» или «стабильный»

CentralAsia (MNG) -  22 июля 2022 рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Монголии на уровне «B». Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Согласно заключению организации, экономическое положение Монголии является стабильным по следующим основаниям, говорится в пресс-релизе:

- Прогнозируется, что экономика Монголии, зависящая от экспорта сырья, в этом году вырастет на 2,5 процента. Перспективы экономического роста на ближайшие 2-3 года останутся положительными благодаря влиянию прямых иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор.

- До 2025 года рост реального ВВП ожидается в среднем на уровне 6,4 процента в год. Потому что в горнорудные проекты Таван-Толгой и Оюу-Толгой будут вложены стабильные инвестиции. В начале этого года были успешно завершены переговоры между Правительством Монголии и Rio Tinto по проекту Оюу-Толгой. И соответствующие вопросы, связанные с перерасходом средств, считаются решенными.

- В дальнейшем кредитный рейтинг будет «Стабильный» в зависимости от ожидания того, что восстановление экономики продолжится в обычном режиме. Также после 2022 года улучшится положение бюджета, долга и внешнего сектора Монголии.

Риски, связанные с внешним долгом Монголии, снижаются благодаря кредитной поддержке международных клиентов-доноров. Кроме того, Банк Монголии успешно продлил свою своп-сделку на 15 млрд юаней с Народным банком Китая до конца 2023 года в августе 2020 года, поэтому он был исключен из расчета общего внешнего долга, сообщил Центральный банк.

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