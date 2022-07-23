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Монгольские велосипедисты завоевали бронзовые медали на «Əziz Şuşa» в Баку

CentralAsia (MNG) -  На освобожденных территориях Азербайджана, в Карабахе, на днях были организованы крупные международные соревнования по велоспорту.

9-10 июля прошло международное соревнование по велоспорту «Əziz Şuşa»-(«Родная Шуша»), организованные Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики совместно с Федерацией велосипедного спорта Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

В соревнованиях в течение двух дней состязались 79 спортсменов из 14 команд из 8 стран, а Б. Идэрболд завоевал бронзовую медаль в групповой гонке на дистанции 71 км. Команда Монголии заняла третье место в командном зачете и завоевала бронзовую медаль.

Первый этап соревнования, который состоялся 9 июля, прошел недалеко от парка «Нерекенд» Пираллахинского района города Баку. На этом этапе велосипедисты соревновались в индивидуальной гонке на дистанции 21 километр. Второй этап, который прошел 10 июля, стартовал от аэропорта Физули и завершился перед отелем «Карабах» в Шуше. На этом этапе спортсмены соревновались в групповой гонке на дистанции 71 километр.

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