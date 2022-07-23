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США передадут Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS

CentralAsia (CA) -  В пятницу Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 270 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, до 580 беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, 36 тысяч снарядов и ракеты для систем HIMARS. По словам представителя Совета по национальной безопасности Джона Кирби, это тот тип оружия, который необходим Украине, чтобы противостоять российской армии, имеющей превосходство в огневой мощи. "Президент Байден дал ясно понять, что мы будем продолжать поддерживать правительство и народ Украины столь долго, сколько потребуется", - подчеркнул Джон Кирби.

С учетом последнего пакета размер военной помощи, предоставленной Украине администрацией Джо Байдена с начала российского вторжения в Украину, достиг 8 миллиардов 200 миллионов долларов. В мае Конгресс США выделил 40 миллиардов долларов на экономическую и военную помощь Украине.

США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали военную помощь Украине на миллиарды долларов как техникой, так и финансами. Всего США выделили Украине более 42 миллиардов долларов, Великобритания – более 6 миллиардов, Германия – более трёх. Помощь остальных стран меньше.

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