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Законопроект о легализации однополых браков одобрил парламент Кубы

CentralAsia (CA) -  Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы утвердили проект нового Семейного кодекса, который позволяет заключать однополые браки. Об этом сообщила правительственная газета Granma.

Проект 25 версии кодекса опубликован на сайте парламента. В нем сказано, что каждый человек имеет право на свободное развитие личности и должен сам выбирать жизненный путь.

«На уровне семьи он [кодекс] поддерживает отмену требования гетеросексуальности для доступа к браку, сожительству, усыновлению, материнству и отцовству с помощью вспомогательной репродуктивных технологий», — сказано в проекте.

Вместе с тем, проект кодекса регулирует ситуацию, когда однополые пары воспользовались услугами репродуктологов, начали воспитывать ребенка как своего, а его биологические родители захотели получить на него права. В этом случае законодатели предложили ввести понятие «мультиродительство», то есть разрешить присваивать родительские права одновременно биологическим и юридическим родителям.

Ассамблея разрабатывала проект кодекса с помощью граждан Кубы. С февраля по апрель этого года депутаты провели почти 80 тыс. консультаций, в которых приняли участие более 8,5 млн кубинцев.

Новую версию кодекса вынесут на национальный референдум 25 сентября. Если инициативу одобрят более 50% избирателей, то новый Семейный кодекс вступит в силу.

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