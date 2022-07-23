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В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 2654 человек

CentralAsia (KZ) -  За минувшие сутки, 22 июля, в Казахстане коронавирус подтвердился у 2654 человек. Обновленную статистику опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.

За 21 июля КВИ выявили у 2480 казахстанцев.

Сутками ранее заболевание подтвердилось у 2257 человек, а за 19 июля было зарегистрировано 1959 новых случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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