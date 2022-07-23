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В Казахстане ожидается +42 градуса жары

CentralAsia (KZ) -  Прогноз погоды в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте на 23 июля сделали синоптики. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане днем в субботу ожидается переменная облачность. Температура воздуха прогреется до 26-28 градусов тепла. Скорость ветра: 7-12 метров в секунду.

В Алматы 23 июля синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков, но возможна переменная облачность. Дневная температура составит +36+38 градусов, а скорость ветра - 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте ожидается солнечная погода и сильная жара. Днем температура воздуха может достичь 40-42 градуса тепла. При этом специалисты прогнозируют скорость ветра 8-13 метров в секунду.

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