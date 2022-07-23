Возраст окаменелостей предков человека в Южной Африке оказался на миллион лет старше, чем считалось

CentralAsia (CA) - На территории всемирного наследия «Колыбель человечества» в ЮАР (группа пещер, где с середины ХХ века археологи находят останки предков человека) было обнаружено больше ископаемых фрагментов австралопитеков, чем в любом другом месте в мире. Среди них была «Миссис Плес» — полноценный череп человеческого предка, найденный в 1947 году. На основании предыдущих измерений возраст черепа и других окаменелостей, найденных на аналогичной глубине пещеры, оценивался в 2–2,6 млн лет. Французский ученый Лоран Брюссель подчеркивает, что «хронологически это не укладывалось: было странно видеть, что некоторые австралопитеки просуществовали так долго». Это вызывало у исследователей вопросы к точности определения возраста.

Около 2,2 млн лет назад человек умелый (самый ранний вид человеческого рода) уже бродил по этому региону. Однако на глубине пещеры, где была найдена миссис Плес, не было обнаружено никаких признаков его останков. Также сомнение в ее возрасте вызвало недавнее исследование, которое продемонстрировало, что возраст почти полного скелета австралопитека, известного как «Маленькая ступня», составил 3,67 млн лет. Такой большой разрыв казался маловероятным, учитывая, что его с миссис Плес разделяло не так много слоев осадочных пород.

Обычно окаменелости слишком старые и хрупкие, чтобы их тестировать, поэтому ученые анализируют отложения вблизи мест обнаружения. Новое исследование подчеркивает, что предыдущие датировки недооценивали возраст окаменелостей, потому что измеряли минеральные отложения кальцитового потока. Они были моложе, чем остальной участок пещеры.

Для научной работы ученые использовали метод космогенно-нуклидного датирования. В его рамках изучаются уровни редких изотопов (разновидностей атомов одного химического элемента), которые образуются, когда породы, содержащие кварц, поражаются высокоскоростными частицами из космоса. Один из авторов исследования Дэррил Грейнджер из Университета Пердью в США подчеркивает: «Их радиоактивный распад указывает на время, когда камни были погребены в пещере».

С использованием нового метода датирования исследователи обнаружили, что возраст миссис Плес и других окаменелостей рядом с ней составляет от 3,4 до 3,7 млн лет. Это означает, что миссис Плес и другие австралопитеки были «современниками» людей из Восточной Африки, в том числе Люси, найденной в Эфиопии.

Южноафриканский австралопитек ранее считался «слишком молодым», чтобы быть предком человеческого рода, поэтому родина Люси (Восточная Африка) признавалась более вероятным местом для эволюции. Новое же исследование демонстрирует: у южноафриканского австралопитека был дополнительный миллион лет. Вполне возможно, что представители этих видов могли путешествовать по Африке и скрещиваться с предками людей из других частей континента.