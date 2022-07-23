Президент Шавкат Мирзиёев поздравил Драупади Мурму с избранием президентом Индии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Драупади Мурму - кандидата от Национально-демократического альянса во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" - с избранием президентом Республики Индия.

В послании главы государства выражается уверенность, что совместными усилиями узбекско-индийские отношения многопланового, долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества будут выведены на качественно новый уровень.

Накануне стало известно, что Драупади Мурму стала второй женщиной-президентом в истории Индии. Драупади Мурму вышла из самых низов. Получила профессию преподавателя, а затем стала министром в правительстве штата и с 2000 года совершила поистине головокружительную карьеру, став без сомнения самым народным президентом Индии.