Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение по экспорту зерна через Черное море

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CentralAsia (CA) - Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.

На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел украинский министр.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также подтвердил в Twitter эту информацию:

«Соглашение, подписанное сегодня Украиной, Российской Федерацией и Турцией под эгидой ООН, открывает путь для коммерческого экспорта продовольствия из Украины в Черное море. Это поможет избежать катастрофы нехватки продовольствия для миллионов людей во всем мире. Это маяк надежды, возможностей и облегчения», – написал Гутерриш.

Издание «Страна.ua» ранее уже сообщало о том, что Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна. Согласно документу об экспорте, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Киевом. В них будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».