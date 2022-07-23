В Узбекистане за сутки выявлено 62 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 23 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 632. В течение прошедших суток зафиксированы 62 новых случая, сообщает Минздрав Руз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте (15), Наманганской (6), Хорезмской (5) областях и Республике Каракалпакстан (5).

За день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 239 572).

На лечении находится 1423 больных COVID-19.