В Узбекистане за сутки выявлено 62 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:33, 23 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 23 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 632. В течение прошедших суток зафиксированы 62 новых случая, сообщает Минздрав Руз.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте (15), Наманганской (6), Хорезмской (5) областях и Республике Каракалпакстан (5).
За день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 239 572).
На лечении находится 1423 больных COVID-19.
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