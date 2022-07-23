Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова выиграла дело о замороженных $303 миллионах

CentralAsia (UZ) - Гульнара Каримова выиграла дело о замороженных 303 миллионах долларов, передает Bloomberg. Адвокаты смогли доказать, что дочь экс-президента Узбекистана не является должностным лицом.

Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислам Каримов одержала победу в швейцарском суде по обвинениям в получении взяток в решении, которое может помочь ей вернуть 293 миллиона франков (303 миллиона долларов) из замороженных средств.

На этой неделе швейцарский апелляционный суд постановил, что Каримова, заключенная в тюрьму в своей стране после отдельного коррупционного скандала, не является государственным должностным лицом. Это означает, что утверждения о том, что она получала неправомерные платежи в обмен на выгодные телекоммуникационные контракты, не доказаны.

Как сообщил в Твитер адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа: «Жесткой критике подвергается и стратегия швейцарской прокуратуры: конфискация активов компании Гульнары Каримовой в рамках дополнительного производства, в то время как в отношении нее велось основное расследование, привела к нарушению ее презумпции невиновности».

«Каримова находится в произвольном задержании в Узбекистане последние 8 лет. Она столкнулась как минимум с тремя фиктивными судами: два из которых прошли за закрытыми дверями. Наша команда продолжит борьбу за невиновность и освобождение Каримовой», - отметил швейцарский адвокат.

Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года её осудили ещё на 13 лет и 4 месяца «по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах».