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Владимир Путин наградил Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев стал кавалером российского ордена Александра Невского, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации РФ.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном», — объясняется награждение Мирзиёева.

Мирзиёев возглавляет Узбекистан с 2016 года, в 2021-м он был переизбран на второй срок. Ранее, с 2013-го по 2016-й, был премьер-министром страны. Нынешний срок политика истечет в 2026-м, но в случае принятия новой Конституции произойдет обнуление сроков, кроме того, на должности главы государства будут пребывать не пять лет, а семь.

5 июля Путин и Мирзиёев провели телефонные переговоры, в которых подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», сообщалось на сайте Кремля. Кроме того, главы государств коснулись ситуации в автономной республике Каракалпакстан в составе Узбекистана, где 1 июля начались протесты.

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