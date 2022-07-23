В Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины

CentralAsia (CA) - Первое судно с зерном может выйти из украинского порта в рамках подписанного накануне соглашения через четыре дня, заявил в интервью украинскому Forbes заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, участвовавший в переговорах.

Полноценно все три порта, из которых будет осуществляться вывоз, — Одесса, Черноморск и Южный — смогут заработать в течение трех недель, добавил он.

Васьков напомнил, что в соответствии с договоренностями следующим шагом должно стать создание совместного четырехстороннего координационного центра. «Мы готовы направить своих людей завтра. Надеемся, что другие стороны тоже готовы сделать это быстро. Как только центр будет создан, мы сможем открыть первый порт, а затем поочередно еще два», — пояснил он.

Однако накануне заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак утверждал, что, по мнению генсека ООН, совместный координационный центр будет создан в течение двух недель.

Замминистра пояснил, что администрации портов будут взаимодействовать с координационными центрами, также порты будут формировать планы обработки судов.

По словам Васькова, уже есть судовладельцы и страховщики, которые готовы отправить грузы по «зерновому коридору». Тем не менее есть и те, кто опасается за сохранность грузов, однако замминистра выразил уверенность в том, что с каждым выходом судна уверенность предпринимателей будет расти. «Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов», — добавил он.