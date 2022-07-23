МИД Германии осудило совместное фото Эрдогана и Путина

CentralAsia (CA) - Присутствие Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, страны — члена НАТО, на совместной фотографии с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, непонятно, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок газете Bild.

Фотография была сделана во время визита Путина и Эрдогана в Тегеран 19 июля. На снимке между турецким и российским президентами стоит иранский лидер, он держит каждого из своих коллег за руку.

«То, что президент Турции на этой фотографии, — это вызов, если можно так выразиться по-дружески», — сказала она и добавила, что ей «непонятна» эта фотография с точки зрения представителя власти страны, которая, как и Турция, входит в НАТО и оказывает военную поддержку Украине.

Во время встречи три президента обсуждали урегулирование сирийского конфликта, Путин и Эрдоган также провели отдельную встречу на тему вывоза зерна из украинских портов. Вскоре после этих переговоров в Стамбуле было подписано соглашение по созданию коридора для вывоза украинского зерна. Посредниками в этом процессе выступили Турция и ООН — Россия и Украина по отдельности заключили с ними зерновую сделку.

Согласно документу, зерно будут вывозить через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного, их не будут разминировать, суда пойдут по безопасному коридору. Их будут сопровождать украинские лоцманы, сопровождение военными не предусмотрено. При этом стороны будут следить, чтобы корабли не провозили оружие.