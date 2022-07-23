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В Европе от жары и засухи гибнет урожай фруктов и овощей

CentralAsia (CA) -  Жара и засуха последних недель уничтожили около трети урожая яблок и груш в Португалии. Особенно пострадали фруктовые сады в районе Лиссабона, на западе страны. Яркое солнце опаляет фрукты, и они гниют прямо на ветках. К тому же, из-за высоких температур яблоки и груши растут медленнее, отмечается в репортаже Еuronews.

«Они обожжены и не имеют коммерческой ценности. Придется их выбросить. Для нас это означает значительное падение дохода», — говорит португальский фермер Педро Бернардес.

Похожая ситуация и в Румынии: из-за жары и недостатка влаги местные фермеры опасаются, что урожай картофеля в этом году будет на четверть меньше, чем в прошлом. Этим овощем засеяны немногим больше десяти тысяч гектаров земли, только половину из этого можно поливать искусственно. Картофель — культура, которой нужно много воды для роста, но синоптики предупреждают, что дождей не стоит ждать и в августе.

Пострадал и урожай румынской кукурузы: так, например, в коммуне Мадараш полностью засохли 500 гектаров этой культуры. Считается, что на квадратный метр посевов кукурузы необходимо не меньше 550 литров осадков, но за последний год в регионе выпала лишь половина от этого количества. По данным метеорологов, в ближайшее время ситуация не улучшится.

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