экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев в беседе с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине

CentralAsia (KZ) -  Президенты Казахстана и Украины провели беседу по телефону. Как сообщает Акорда, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля.

Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.

Он также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Когда будет введен жесткий карантин в Казахстане?
  • Нур-Cултан ужесточает карантин в связи с переходом в «желтую зону»
  • Самый молодой новый кардинал церкви в Монголии был экзорцистом более 20 лет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com