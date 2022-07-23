Токаев в беседе с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана и Украины провели беседу по телефону. Как сообщает Акорда, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля.

Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.

Он также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.

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