Токаев в беседе с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана и Украины провели беседу по телефону. Как сообщает Акорда, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 23 июля.
Токаев отметил достижение за этот период важных положительных результатов в развитии двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна.
Он также подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дипломатического урегулирования ситуации в Украине.
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