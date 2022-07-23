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Эмомали Рахмон поздравил нового президента Индии

CentralAsia (TJ) -  Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму новоизбранному президенту Индии Драупади Мурму.

«Индия пользуется огромным авторитетом на международной арене, и Таджикистан всегда заинтересован в развитии и расширении отношений дружбы и многогранного сотрудничества с ней во всех сферах взаимных интересов», - говорится в телеграмме главы государства.

Отмечено, что в текущем году Таджикистан и Индия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

«Вызывает удовлетворение то, что в течение этого периода межгосударственные отношения наших стран получили значительное развитие, охватив новые конструктивные грани. Выражаю надежду, что Вы, в качестве президента Индии, будете прилагать необходимые усилия по плодотворному продвижению этого процесса», - говорится в послании.

Эмомали Рахмон выразил уверенность, что «совместными стараниями партнёрство двух стран поднимется на новые ступени в соответствии с коренными интересами наших народов».

«Желаю Вам доброго здоровья и больших успехов в выполнении Вашей миссии, а дружественному народу Индии – мира, стабильности, благополучия и постоянного процветания”, - говорится в заключении.

Новым президентом Индии стала кандидат от Национально-демократического альянса, член правящей Индийской народной партии Драупади Мурму. Это вторая женщина-президент в истории Индии после Пратибхи Девисингх Патил. Мурму вступит в должность 25 июля.

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