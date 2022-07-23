экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане родился 10-миллионный житель

CentralAsia (TJ) -  Мальчик, который родился сегодня в полдень в родильном доме №2 города Душанбе стал 10-миллионным гражданином Таджикистана, сообщает НИАТ «Ховар».

Родителями мальчика, которого назвали Фирдавс, являются жители района Шохмансур города Душанбе Фаридун Баротов и Махфират Шокирова. Отец новорожденного - трудовой мигрант, а мать - домохозяйка.

Фирдавс является первенцем в этой молодой семье. Вес новорожденного мальчика составляет 3 кг 250 грамм, а рост 50 см.

От имени президента страны Эмомали Рахмона и председателя Душанбе Рустама Эмомали ключи от трёхкомнатной квартиры для семьи 10-миллионного жителя подарили заместитель премьер-министра страны Матлубахон Сатториён, заместитель председателя города Душанбе Дилбар Одилзода и другие.

Ранее ожидалось, что 10-миллионный житель появится во второй половине августа этого года. По данным статагентства, численность населения Таджикистана в первом квартале этого года увеличилась на 43,5 тыс. человек.

На 1 апреля 2022 года количество постоянного населения республики составило 9 млн 934,4 тыс. человек, а на на 1 января текущего года данный показатель составлял 9 млн 890,9 тыс. человек.

Таджикистан является лидером по приросту населения на постсоветском пространстве. Численность населения республики, по данным Всемирного банка, за 30 лет увеличилась на 76,6%.

Согласно данным статистического ведомства страны, среднегодовой прирост населения в Таджикистане за последнее десятилетие составил около 2,4%, тогда как население нашей планеты, в целом, увеличивалось в среднем на 1,5%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Монголия запускает приложения для инвесторов и совещание по внедрению э-правительства
  • Международный суд ООН рассмотрит иск по делу о геноциде рохинджа
  • Владимир Путин наградил Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com