В Таджикистане родился 10-миллионный житель

CentralAsia (TJ) - Мальчик, который родился сегодня в полдень в родильном доме №2 города Душанбе стал 10-миллионным гражданином Таджикистана, сообщает НИАТ «Ховар».

Родителями мальчика, которого назвали Фирдавс, являются жители района Шохмансур города Душанбе Фаридун Баротов и Махфират Шокирова. Отец новорожденного - трудовой мигрант, а мать - домохозяйка.

Фирдавс является первенцем в этой молодой семье. Вес новорожденного мальчика составляет 3 кг 250 грамм, а рост 50 см.

От имени президента страны Эмомали Рахмона и председателя Душанбе Рустама Эмомали ключи от трёхкомнатной квартиры для семьи 10-миллионного жителя подарили заместитель премьер-министра страны Матлубахон Сатториён, заместитель председателя города Душанбе Дилбар Одилзода и другие.

Ранее ожидалось, что 10-миллионный житель появится во второй половине августа этого года. По данным статагентства, численность населения Таджикистана в первом квартале этого года увеличилась на 43,5 тыс. человек.

На 1 апреля 2022 года количество постоянного населения республики составило 9 млн 934,4 тыс. человек, а на на 1 января текущего года данный показатель составлял 9 млн 890,9 тыс. человек.

Таджикистан является лидером по приросту населения на постсоветском пространстве. Численность населения республики, по данным Всемирного банка, за 30 лет увеличилась на 76,6%.

Согласно данным статистического ведомства страны, среднегодовой прирост населения в Таджикистане за последнее десятилетие составил около 2,4%, тогда как население нашей планеты, в целом, увеличивалось в среднем на 1,5%.

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