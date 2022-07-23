Граждане Центральной Азии теперь едут в миграцию Польшу

CentralAsia (KZ) - В первом квартале текущего года из России на родину уехали 60 тыс. мигрантов из Таджикистана и 133 тыс. – из Узбекистана. Такие данные приводит аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Gremi Personal входит в тройку лидеров по трудоустройству граждан из стран постсоветского пространства в Польше.

Кроме этого, по прогнозам Всемирного банка, объемы денежных переводов из России, которые составляли до 30% ВВП стран Центральной Азии (по данным Международной организации по миграции), в этом году резко сократятся: в Казахстан – на 17%, в Узбекистан – на 21%, в Таджикистан – на 22% и в Кыргызстан – на 33%. Рабочие места могут потерять около 2 млн., а безработица среди мигрантов вырасти с 4,4% до 7,8%.

Возможно поэтому, по данным агентства Gremi Personal, граждане Центральной Азии все чаще стали интересоваться работой в Польше. С начала российско-украинского конфликта рост количества обращений по трудоустройству в Польше от рекрутинговых агентств вырос на 30%.

В связи со сложившейся ситуацией, как считают в Gremi Personal, Польша может стать новым направлением для трудовой миграции жителей Центральной Азии.

Их граждане могут заполнить рабочие места в тех же секторах экономики, где они привыкли работать в России: строительство, транспорт, сельское хозяйство, сфера услуг, а также предприятия пищевой промышленности, электроники, логистики.

По данным МОМ, в России работает около 4 млн. граждан стран: 1 млн. – из Таджикистана, столько же – из Кыргызстана, около 2 млн. – из Узбекистана и 200 тыс. – из Казахстана. В основном, они трудоустроены в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и в сфере услуг.

«При этом, в отличие от России, рынок экономической миграции в Польше строго регламентируется польским законодательством», - говорят в агентстве.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), денежные переводы мигрантов, работающих в России, составляли до 30% ВВП стран Центральной Азии. В России работает около 4 млн. граждан стран: 1 млн. – из Таджикистана, столько же – из Кыргызстана, около 2 млн. – из Узбекистана и 200 тыс. – из Казахстана.

В основном, они трудоустроены в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и в сфере услуг.

«Времена нелегального трудоустройства в Польше уже прошли. Конечно, еще остались недобросовестные компании, которые обманывают своих работников, однако в целом рынок цивилизован и трудоустроить нелегально тут не просто противозаконно, но еще и невыгодно из-за крупных штрафов. Кроме того, иностранные граждане могут подавать в Польше на ВНЖ и имеют доступ к тем же социальным благам, что и поляки - например, ежемесячной доплате на ребенка в размере 500 злотых (около $100). Ярким примером того, как это работает - украинские экономические мигранты, которые активно пользуются льготами от государства, а также активно интегрировались в Польше подавая на ВНЖ», - утверждает генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Дефицит мужской рабочей силы из-за войны в Украине, страны, которая была основным поставщиком рабочих рук в Польшу, заставляет польские предприятия также обратить внимание на работников из Центральной Азии.

«Многие компании готовы помогать гражданам Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии в адаптации: уже сейчас спрашивают о культурных и религиозных особенностях, гастрономических предпочтениях, чтобы создать комфортные условия для работы и построить рабочий график под их потребности», - рассказывает Томаш Богдевич.

По состоянию на начало 2022 года на учете в Фонде социального страхования Польши (ZUS - о новом работнике работодатель сообщает именно туда) состояло 2 502 гражданина Узбекистана, 2 343 гражданина Казахстана, 566 граждан Кыргызстана, 528 граждан Таджикистана и 453 гражданина Туркменистана.

К концу марта текущего года их число выросло - в ZUS теперь зарегистрированы 2 852 гражданина Узбекистана, 2 587 граждан Казахстана, 763 гражданина Кыргызстана, 616 граждан Туркменистана и 605 человек граждан Таджикистана.

В мае этого года польское издание Rzeczpospolita отмечало, что по прогнозам, сотни тысяч украинских сезонных работников не приедут в Польшу. Поэтому их могут заменить работники из Центральной Азии, прежде всего Казахстана и Узбекистана.

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