В ВОЗ признали оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией

CentralAsia (CA) - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на внеочередном заседании организации объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире, передает Reuters.

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — сказал он.

По его словам, в мире выявлено уже более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян, а наибольшую угрозу распространение болезни представляет в европейском регионе.

При этом Гебрейесус отметил, что у организации есть все необходимые инструменты, чтобы держать распространение болезни под контролем. Он также указал, что половина стран, где была выявлена оспа обезьян, уже обеспечили доступ к необходимой вакцине.

Ранее 23 июля Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что эксперты ВОЗ разошлись во мнениях относительно необходимости объявления ЧС мирового масштаба из-за распространения оспы обезьян. В то же время, несмотря на разногласия, Гебрейесус был твердо намерен объявить ЧС международного масштаба из-за распространения этого заболевания, отмечало агентство.

По последним данным ВОЗ, с 1 января по 22 июня 2022 года лабораторно подтверждены 3413 случаев заражения и один летальный исход в 50 странах, большинство — в Европе.