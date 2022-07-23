Эрдоган объявил о вывозе зерна по Черному морю в ближайшее время

CentralAsia (CA) - Вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

«Мы договорились о поставке украинского зерна [через Черное море]. Мы будем способствовать преодолению кризиса с поставками продовольствия, они начнутся в ближайшие дни», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция полна решимости продолжать дипломатические усилия, пока не будет установлен мир между Россией и Украиной.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море было подписано 22 июля. Россия подписала документ с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша. Аналогичный документ подписала Украина.

По условиям соглашения, будет создан безопасный коридор, по которому суда с зерном будут проводить украинские лоцманы. Военные не будут сопровождать поставки. Наблюдать за погрузкой станут представители Украины, Турции и ООН. Суда будут досматриваться, чтобы избежать провоза оружия.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, участвовавший в переговорах, заявлял, что первое судно с зерном может выйти из украинского порта через четыре дня после подписания соглашения.