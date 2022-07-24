Горные тени, Западная Монголия, — НАСА

CentralAsia (MNG) - Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал эту фотографию горного хребта в Алтайских горах Западной Монголии. Большинство дневных видов Земли с МКС в надире (прямо вниз) кажутся двухмерными. Поэтому астронавты часто делают фотографии, когда солнце находится под низким углом, чтобы показать трехмерность ландшафта.

На этой фотографии послеполуденное солнце отбрасывает длинные тени на окружающие заснеженные равнины Монголии. Тени проецируют общие очертания гор, их высоты относительно друг друга и некоторые детали гребней хребтов. Несколько пиков в этом диапазоне поднимаются на высоту более 3000 метров (10 000 футов) над уровнем моря; они стоят примерно на 1700 метров (5600 футов) над равнинами.

Плоские равнины были образованы наносами, которые сносили реки, стекающие с гор; они известны как аллювиальные вентиляторы. Вода из этих рек в конечном итоге впадает в озеро Увс (сразу за правым краем изображения), соленое бессточное озеро в этом полузасушливом регионе.

Как это обычно бывает в засушливых районах мира, вода из горных рек в основном стекает под землю через выносы конусов выноса (за исключением случаев, когда после сильных дождей вода течет по поверхности конусов выноса). Там, где вода снова выходит на поверхность, она образует линию родников, видимую из космоса. Эта вода порождает более темные участки растительности и талый снег.

Эта родниковая вода также снабжает местное население. Одним из более темных пятен вдоль весенней линии является город Улаангом (население 31 000 человек), центр аймака Увс в Монголии. Сомон Тургэн также выглядит как небольшое серое пятно рядом с рекой.

Другие слабые черты на равнинах указывают на работу людей. Дорога и новый аэропорт Улаангома выглядят как прямые линии. Для ощущения масштаба расстояние между центром Улаангома и аэропортом составляет 12,5 километров (8 миль).

Фотография астронавта ISS066-E-137473 была получена 7 февраля 2022 года цифровой камерой Nikon D5 с фокусным расстоянием 200 миллиметров. Он предоставляется Центром наблюдения за Землей с экипажем МКС и Отделом наук о Земле и дистанционного зондирования Космического центра Джонсона. Снимок сделан членом экипажа 66-й экспедиции. Изображение было обрезано и улучшено для повышения контрастности, а артефакты объектива были удалены. Программа Международной космической станции поддерживает лабораторию как часть Национальной лаборатории МКС, помогая астронавтам делать снимки Земли, которые будут иметь наибольшую ценность для ученых и общественности, и размещать эти изображения в свободном доступе в Интернете. Дополнительные изображения, сделанные астронавтами и космонавтами, можно просмотреть на сайте NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth.

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