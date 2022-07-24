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Президент Казахстана и принц Саудовской Аравии обсудили инвестиционное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Джидду обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных перспективных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили намерение значительно увеличить товарооборот между странами — в ближайшее время правительства стран активизируют работу в этом направлении.

Наследный принц сообщил о заинтересованности саудовских компаний инвестировать в аграрный сектор Казахстана, что, по его словам, особенно актуально на фоне глобального продовольственного кризиса.

Токаев пригласил Мухаммеда бен Салмана посетить Казахстан с ответным государственным визитом. Наследный принц принял приглашение и заявил о готовности посетить страну, чтобы обсудить результаты реализации договоренностей.

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  • Президент Казахстана и принц Саудовской Аравии обсудили инвестиционное сотрудничество


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