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В Самарканде у мужчины изъяли более 1 кг золотых слитков

CentralAsia (UZ) -  В ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранителями на посту «Юкори нукта» в Булунгурском районе в Самарканде, был остановлен автомобиль Hyundai Elantra.

Во время досмотра в автомобиле было обнаружено 10 золотых слитков весом 1 кг 100 гр общей стоимостью в 703,9 млн сумов ($64 тыс). Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

Выяснилось, что драгметалл водитель мужчина вез в Ташкент.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

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