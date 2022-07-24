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В Узбекистане выявлено 59 инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на 24 июля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 691. В течение прошедших суток зафиксированы 59 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в Хорезмской (6), Кашкадарьинской (5), Ташкентской (5) и Джизакской (4) областях.

За день выздоровели 84 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 656).

На лечении находятся 1398 больных COVID-19.

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