В Узбекистане выявлено 59 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 24 июля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 691. В течение прошедших суток зафиксированы 59 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в Хорезмской (6), Кашкадарьинской (5), Ташкентской (5) и Джизакской (4) областях.

За день выздоровели 84 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 656).

На лечении находятся 1398 больных COVID-19.