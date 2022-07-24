экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рахмон поздравил Мирзиеева с днем рождения

CentralAsia (TJ) -  В воскресенье, 24 июля, состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В начале беседы лидер Таджикистана поздравил главу государства с днем рождения, искренне пожелав мира, благополучия и больших успехов, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по актуальной двусторонней повестке, а также вопросам регионального взаимодействия.

Отмечена важность своевременной практической реализации «дорожной карты» по выполнению договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Таджикистана в Узбекистан 2-3 июня этого года. Особое внимание уделено ускорению проектов кооперации, прежде всего в энергетической сфере.

Обсуждены вопросы подготовки к Самаркандскому саммиту Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Монгольские велосипедисты завоевали бронзовые медали на «Əziz Şuşa» в Баку
  • В Монголии за сутки выявлено 257 новых случаев заражения COVID-19
  • Миллиардер Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашений по зерну в Турции, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com