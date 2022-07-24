Рахмон поздравил Мирзиеева с днем рождения

CentralAsia (TJ) - В воскресенье, 24 июля, состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В начале беседы лидер Таджикистана поздравил главу государства с днем рождения, искренне пожелав мира, благополучия и больших успехов, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Состоялся обмен мнениями по актуальной двусторонней повестке, а также вопросам регионального взаимодействия.

Отмечена важность своевременной практической реализации «дорожной карты» по выполнению договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Таджикистана в Узбекистан 2-3 июня этого года. Особое внимание уделено ускорению проектов кооперации, прежде всего в энергетической сфере.

Обсуждены вопросы подготовки к Самаркандскому саммиту Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года.

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