США обвинили и осудили Россию в ударе по порту Одессы

CentralAsia (CA) - Власти США осуждают удар по порту Одессы и возлагают ответственность за Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — написал он.

О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы ранее сообщило «Сегодня.ру». По данным издания, было слышно не менее пяти взрывов. Минобороны России не сообщало о ракетных ударах по одесскому порту.

Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар передал слова российских официальных лиц, что Россия не причастна к ракетному удару в районе порта Одессы.

«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ракетном ударе Россию. По словам украинского лидера, Россия продемонстрировала, что не намерена исполнять договоренности по вывозу зерна. Он предупредил, что при срыве сделки миру грозит «голод и хаос».