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США обвинили и осудили Россию в ударе по порту Одессы

CentralAsia (CA) -  Власти США осуждают удар по порту Одессы и возлагают ответственность за Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — написал он.

О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы ранее сообщило «Сегодня.ру». По данным издания, было слышно не менее пяти взрывов. Минобороны России не сообщало о ракетных ударах по одесскому порту.

Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар передал слова российских официальных лиц, что Россия не причастна к ракетному удару в районе порта Одессы.

«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ракетном ударе Россию. По словам украинского лидера, Россия продемонстрировала, что не намерена исполнять договоренности по вывозу зерна. Он предупредил, что при срыве сделки миру грозит «голод и хаос».

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