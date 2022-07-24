Президент Казахстана поздравил по телефону главу Узбекистана с днем рождения

CentralAsia (KZ) - 24 июля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По информации пресс-службы главы государства, в начале беседы лидер Казахстана поздравил главу президентп Узбекистана с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

Подчеркнута важность ускорения проектов кооперации в сфере торговли и логистики, промышленности, агропромышленного комплекса. Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия на уровне правительств Узбекистана и Казахстана.

Состоялся также обмен мнениями по актуальной региональной повестке.

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