Россия включила в список недружественных стран еще три государства

CentralAsia (CA) - Правительство включило Багамы, острова Мэн и Гернси в список недружественных России стран, который позволяет российским физлицам и юрлицам платить по обязательством перед иностранными кредиторами из списка в рублях. Сообщение об этом опубликовал кабмин РФ.

Гернси и Мэн включили в список, так как они поддержали британские санкции против России, а Багамские острова — за то, что они ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций.

Сейчас в списке почти 50 государств, в том числе все страны ЕС, Австралия, Канада, Украина, Швейцария, Япония, Южная Корея, США, Великобритания. Кроме последней, в перечень вошли коронное владение Британской короны остров Джерси и подконтрольные заморские территории (острова Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар). Острова Мэн и Гернси также являются коронными владениями Британской короны.

Поручение правительству создать список стран, совершающих в отношении России недружественные действия, дал президент Владимир Путин 5 марта. Через два дня правительство представило перечень.

22 июля правительство расширило еще один перечень недружественных стран, но созданный годом ранее, в апреле 2021 года. В него вошли государства, совершающие недружественные действия в отношении российских дипломатов. Внесение страны в список позволяет российскому правительству ограничивать работу дипломатических миссий этой страны в России, в том числе запрещать нанимать в посольства, консульства и представительства работников.

Последними изменениями в список внесли Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.