Делегация талибов прибыла в Ташкент

CentralAsia (UZ) - 24 июля в Ташкент прибыла делегация Временного правительства Афганистана во главе с и.о. министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки для участия в работе Международной конференции на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».

Мероприятие пройдет в столице Узбекистана 25-26 июля 2022 года.

Делегацию встретил Специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматилла Иргашев, передает МИД РУз.

Как сообщалось ранее, основная цель мероприятия – выработка комплекса мер и предложений к подходам мирового сообщества по вопросам содействия стабильности, безопасности, постконфликтному восстановлению в Афганистане и его интеграции в процессы регионального сотрудничества в интересах многонационального афганского народа и всего мира.

Предстоящее мероприятие станет логическим продолжением Ташкентской международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» ( прошла 27 марта 2018 года) и Ташкентской международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» (15-16 июля 2021 года).