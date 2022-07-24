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В России впервые с апреля выявили более 7,5 тысяч случаев COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За последние сутки оперативный штаб выявил 7 523 новых случая заражения коронавирусом, сообщило ведомство в Telegram. Показатель стал максимальным с 29 апреля, когда обнаружили 7 710 случаев.

В больницы попали 757 человек, что на 36,9% меньше по сравнению с 23 июля. Умерли 37 человек, выздоровели — 4 812.

В России находится 3.22%, 18 532 255 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в мире. Из них 382 155 умерло, 17 938 674 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 211 426 человек.

По данным 24 июля 2022, всего в мире заразились 574 793 180 человек, выздоровело 544 373 953, умерло 6 402 580, болеющих 24 016 647 человек.

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