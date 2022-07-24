Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием

- Узбекистан, политика
- 15:42, 24 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - 24 июля Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны также обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Мирзиёев и Путин подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.
Ранее сообщалось, что Путин наградил Мирзиёева орденом Александра Невского «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества» между Россией и Узбекистаном.
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