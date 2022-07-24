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Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием

CentralAsia (UZ) -  24 июля Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с 65-летием по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия. Затронуты также некоторые международные темы, в том числе заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Мирзиёев и Путин подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Ранее сообщалось, что Путин наградил Мирзиёева орденом Александра Невского «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества» между Россией и Узбекистаном.

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