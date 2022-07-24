Президент Кыргызстана поздравил по телефону главу Узбекистана с днем рождения

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июля провёл телефонный разговор с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым.

По информации пресс-службы главы государства, в начале разговора президент Кыргызстана тепло поздравил лидера Узбекистана с днем рождения, искренне пожелал братскому узбекскому народу мира, благополучия и процветания.

Были обсуждены вопросы подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне. Отмечена важность проработки правительствами двух стран нового пакета торговых контрактов и соглашений промышленной кооперации, а также других двусторонних документов по приоритетным направлениям узбекско-кыргызского стратегического партнерства.

Отдельное внимание уделено продвижению крупных региональных проектов в области энергетики и транспорта.