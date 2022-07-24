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Удар по порту Одессы был нанесён по военной цели,- МИД России
Предыстория: США обвинили и осудили Россию в ударе по порту Одессы

CentralAsia (CA) -  Представитель МИД России Мария Захарова и Минобороны России прокомментировали субботний ракетный удар по порту Одессы. Они признали, что удар нанесли российские военные, но настаивают, что его целью стали военные объекты.

Захарова в своём телеграм-канале заявила, что российские ракеты «Калибр» нанесли удар по украинскому военному катеру. «Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу,» - пишет Захарова.

Минобороны России впервые прокомментировало удар спустя более суток после того, как он был нанесён. По сообщению ведомства, «в морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад ракет Harpoon».

Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что российская сторона заверила его, что не имеет к удару отношения. Новейшие заявления российских представителей он пока не комментировал.

Ранее Минобороны России признавало, что российские военные нанесли 2 ракетных удара, приведшие в последнее время к большим жертвам среди мирного населения - в Кременчуге и в Виннице. В обеих случаях Минобороны оправдывало удары тем, что они были нанесены по военным целям.

По сообщению украинской стороны, в результате ракетного удара в субботу пострадала инфраструктура порта, в порту возник пожар. О предполагаемом уничтожении катера или ракетных систем украинская сторона не упоминает.

Украина в связи с ракетным ударом обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в пятницу в Стамбуле договорённости об экспорте зерна из черноморских портов. Удар был нанесен на следующий день после подписания Украиной, Россией, Турцией и ООН соглашения о вывозе украинского зерна, в котором воюющие стороны обязались не подвергать обстрелам объекты, связанные с зерновым экспортом, в том числе в портах Одесса, Черноморск и Южный.

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