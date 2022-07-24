Жара до +43 ожидается в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 25 июля, передает Казгидромет.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре области – пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +43°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +41°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области – гроза. Днем на востоке области – град. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Актау ожидается гроза.

На западе, юге и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. В Атырау ожидается гроза.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На юго-западе, севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный, днем при грозе порывы 18 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе области – гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, при грозе порывы 15 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем сохраняется сильная жара +40°С и чрезвычайная пожарная опасность.

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