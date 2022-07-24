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Президент Казахстана принял главу Исламского банка развития

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководителем Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики, передает Акорда.

Глава государства напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР. Расположенный более 25 лет региональный офис в Алматы координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и Исламским банком развития.

«Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую Банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более 1,6 миллиарда долларов в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране»«», – сказал глава РК.

Аль-Джассер проинформировал Токаева о политике банка в сфере инвестиций и планах на предстоящий период. По его словам, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.

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