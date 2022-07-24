В Узбекистане из-за аномальной жары у автомобиля лопнуло заднее лобовое стекло (видео)

В Узбекистане из-за аномальной жары у автомобиля лопнуло заднее лобовое стекло

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором у автомобиля марки «Каптива», оставленного под открытым солнцем, лопнуло заднее лобовое стекло. Автор видео говорит, что это произошло из-за слишком высокой температуры воздуха.

По данным автопроизводителей, стекла современных автомобилей могут выдержать температуру до +120 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Узбекистане ожидается повышение температуры до + 47 градусов из-за выноса жаркого и сухого воздуха из Ирана.