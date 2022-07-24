экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане из-за аномальной жары у автомобиля лопнуло заднее лобовое стекло (видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео, на котором у автомобиля марки «Каптива», оставленного под открытым солнцем, лопнуло заднее лобовое стекло. Автор видео говорит, что это произошло из-за слишком высокой температуры воздуха.

По данным автопроизводителей, стекла современных автомобилей могут выдержать температуру до +120 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Узбекистане ожидается повышение температуры до + 47 градусов из-за выноса жаркого и сухого воздуха из Ирана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Монгольские велосипедисты завоевали бронзовые медали на «Əziz Şuşa» в Баку
  • Эрдоган объявил о вывозе зерна по Черному морю в ближайшее время
  • Удар по порту Одессы был нанесён по военной цели,- МИД России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com