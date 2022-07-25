Монгольские баскетболисты одержали победу над олимпийскими чемпионами в Липике

CentralAsia (MNG) - Монгольская команда Ulaanbaatar MMC Energy одержала победу над олимпийскими чемпионами из Латвии и выиграв права на участие Большой шлем.
Команда Ulaanbaatar MMC Energy из Монголии успешно приняла участие в Мировом Гран-при FIBA 3x3, проходившем в Липике, Хорватия. Монгольская команда встречалась с Хорватией и Германией в группе «D».
Результаты групповых игр:
Ulaanbaatar MMC Energy 20:15 Zagreb, Хорватия
Ulaanbaatar MMC Energy 21:15 Dusseldorf, Германия
Таким образом, после двух игр они вышли в этап на выбывание, возглавив свою группу с двумя победами.
В квалификационном раунде Ulaanbaatar MMC Energy обыграла команду Латвии Riga, олимпийских чемпионов Токио-2020, со счетом 21:15 и вышел в полуфинал. Это второй раз, когда сборная Монголии обыграла команду Латвии после того, как они стали олимпийскими чемпионами.
??Монгольская команда Ulaanbaatar MMC Energy обыграла победителей #3x3OG Tokyo2020, Riga ?#3x3Challenger #3x3ChLipik pic.twitter.com/cIyvlHvHBX— Bystander Майдар (@Tatarmai) July 24, 2022
Однако в полуфинале встретились с командой Сербии Liman и проиграли со счетом 10:18, заняли третье место в мировом гран-при и получили 6 тысяч долларов США и право на Всемирный турнир Большого шлема в Лозанна.