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Монгольские баскетболисты одержали победу над олимпийскими чемпионами в Липике

CentralAsia (MNG) -  Монгольская команда Ulaanbaatar MMC Energy одержала победу над олимпийскими чемпионами из Латвии и выиграв права на участие Большой шлем.

Команда Ulaanbaatar MMC Energy из Монголии успешно приняла участие в Мировом Гран-при FIBA 3x3, проходившем в Липике, Хорватия. Монгольская команда встречалась с Хорватией и Германией в группе «D».

Результаты групповых игр:

Ulaanbaatar MMC Energy 20:15 Zagreb, Хорватия

Ulaanbaatar MMC Energy 21:15 Dusseldorf, Германия

Таким образом, после двух игр они вышли в этап на выбывание, возглавив свою группу с двумя победами.

В квалификационном раунде Ulaanbaatar MMC Energy обыграла команду Латвии Riga, олимпийских чемпионов Токио-2020, со счетом 21:15 и вышел в полуфинал. Это второй раз, когда сборная Монголии обыграла команду Латвии после того, как они стали олимпийскими чемпионами.

Однако в полуфинале встретились с командой Сербии Liman и проиграли со счетом 10:18, заняли третье место в мировом гран-при и получили 6 тысяч долларов США и право на Всемирный турнир Большого шлема в Лозанна.

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