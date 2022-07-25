Монгольский боец одержал очередную победу на турнире Road FC в Корее. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Первый чемпион Федерации смешанных единоборств Монголии в весовой категории 70 кг Нандин-Эрдэнэ Мөнгөнцоож, выступающий по контракту от имени южнокорейской федерации Road FC на международных турнирах, 23 июля провел главный бой против южнокорейца Шин Донгука на турнире Road FC.

Нандин-Эрдэнэ одержал очередную победу в своей профессиональной карьере, тяжело нокаутировав своего соперника из Республики Корея на третьем раунде.

Шин Донгук – отец близнецов, перед боем он с сыновьями сфотографировался со своим соперником, монгольским бойцом Нандин-Эрдэнэ.

М. Нандин-Эрдэнэ, которому 35 лет, за свою карьеру в смешанных единоборствах имеет 15 побед и 8 поражений из 23 боев. В этом году у него было два боя, а в его послужном списке одна победа и одно поражение.

Road Fighting Championship (Road FC; корейский: 방타FC) — южнокорейский промоушен по смешанным единоборствам (ММА), официально запущенный в 2010 году. До декабря 2016 года Road FC провела 52 мероприятия в трех странах — Южной Корее, Японии и Китае.

Road FC был основан в 2010 году для популяризации ММА, олицетворяющего азиатский дух боевых искусств. Более 300 спортсменов из Южной Кореи, Бразилии, Северной Америки, Европы, Монголии, Японии, Китая, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока подписали соглашения с Road FC. События транслируются более чем в 50 странах мира, на десятках телеканалов и интернет-платформ.

Road FC инициировала свою глобальную стратегию в 2015 году.

Road FC признает Азию глобальным центром боевых искусств. В Азии зародились и стали всемирно известными многие боевые виды спорта, такие как олимпийский вид спорта тхэквондо в Корее и гигантские национальные соревнования по саньда в Китае. В прошлом Азия также была глобальным центром ММА и кикбоксинга, где известные промоушены, такие как Pride и K-1, когда-то привлекали азиатские толпы от 50 до 90 тысяч зрителей в прямом эфире и транслировались в прямом эфире по всему миру. Когда эти организации утихли, в Корее была запущена команда Road FC.

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