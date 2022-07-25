Монгольский молодой рикиси Итинодзё впервые завоевал Кубок Императора

Ичинноров или Итинодзё

CentralAsia (MNG) - Второй маэгасира Запада монгольский молодой богатырь Итинодзё (монгольское имя Ичинноров) завоевал Кубок Императора на Июльском турнире в городе Нагоя.

В сэнсюраку второй маэгасира Запада одолел третьего маэгасира Запада Ура, а еще один монгол, йокодзуна Тэрунофудзи уступил озэки Такакэйсё.

Итинодзё получил левосторонний захват хидари-уватэ, отвесив сопернику стартовую пощечину-харитэ, и добился победы силовым теснением.

Итинодзё — невероятно одаренный природой рикиси. Монгольский монстр всего лишь за пять турниров прошел путь от дебюта в большом сумо до третьего иерархического звания сэкивакэ. Это рекорд!

Ичинноров Алтанхуяг появился на свет 7-го апреля 1993-го года в сомоне Батцэнгэл аймака Архангай. Его родители были кочевниками.

С раннего детства богатырь был приучен к тяжелому физическому труду. Отец доверял ему пасти коз и овец, учил, как защищаться от волков. Ичинноров рос как на дрожжах, выпивая в день по два литра айраг (ферментированное кобылье молоко).

В 2010-м году уникального юношу, добившегося уже заметных успехов в национальной монгольской борьбе бох и в дзюдо, привез в Японию тренер находящейся в префектуре Тоттори общеобразовательной школы «Тоттори Дзёхоку».

Пройдя трехлетний курс обучения и получив свидетельство об окончании школы третьей ступени, Ичинноров остался в «Тоттори Дзёхоку» в качестве тренера клуба сумо.

В сентябре 2013-го года он завоевал золотую медаль на чемпионате Японии среди рабочих и служащих и получил право начать карьеру рикиси с позиции цукэдаси, приравненной к рангу 15-го борца макусита.

Вскоре Ичинноров был зачислен в «комнату» Минато и получил сикона Итинодзё. Первый иероглиф борцовского псевдонима («ити» - «выдающийся», «превосходный») ассоциируется с именем Ичинноров, последний («дзё» - «замок», «крепость») взят из названия школы «Дзёхоку».

В январе 2014-го года Итинодзё дебютировал в третьей лиге профессионального сумо (макусита), в мае стал победителем турнира во втором элитом дивизионе дзюрё.

В сентябре 2014-го года 21-летний монгол произвел фурор в макуути. Он одолел двоих озэки, взял «золотую звезду» у великого чемпиона Какурю и заслужил две престижные поощрительные премии: сюкунсё и кантосё. Добыв «кимбоси» («золотую звезду») на своем пятом турнире в карьере, Итинодзё установил рекорд.

Богатырь, мечтавший в детстве стать водителем грузовика, получил прозвище «Монгольский монстр».

Перед Ноябрьским турниром Итинодзё получил звание сэкивакэ.

Примером для подражания Монгольский монстр считает Хакухо.

Шестьдесят девятый йокодзуна, впервые увидев Ичинноров Алтанхуяг, был поражен физическими данными земляка. «Я никогда не видел такого здорового монгола», - не смог сдержать своего удивления Хакухо.

Увлечения Итинодзё — баскетбол и кино. Его любимый фильм — фантастический боевик «Халк».

Говорят, что один из предков Ичинноров Алтанхуяг был великим чемпионом национальной монгольской борьбы.

Рост монгольского монстра 192 см. Боевой вес 200 кг.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения