Всадница из Шропшира примет участие в жестоком монгольском дерби на 1000 км

CentralAsia (MNG) - Не говоря уже о Grand National, наездницу из Шропшира предстоит принять участие в одной из самых сложных скачек в мире в следующем месяце.

Зои Геддес — одна из 40 человек, допущенных к участию в монгольском дерби, считающемся самой длинной и сложной скачкой в ​​мире и проходящей дистанцию в 1000 км по монгольской степи. Он воссоздает конного посыльного и почтовую систему, разработанную Чингисханом в 1224 году.

Участники, которые должны продемонстрировать высокие способности к верховой езде, проводят от тринадцати до четырнадцати часов в день в седле на диких лошадях, а гонка длится десять дней - обычно заканчивая только половину дистанции. Зои отправится в Монголию, чтобы предпринять попытку 3 августа.

28-летняя женщина, которая живет в Лидбери-Норт и работает с лошадьми в соседнем Уолкот-холле, была допущена к участию в гонке в 2020 году, но она была отложена из-за Covid, который дал ей больше времени, чтобы собрать 11 375 фунтов стерлингов, необходимых для участия.

Помимо вступительного взноса, она должна оплатить авиабилеты, которые могут стоить до 1000 фунтов стерлингов, и в последние несколько лет она также столкнулась с некоторыми неожиданными счетами.

Отмененные рейсы и страховка для экспедиции 2020 года оставили ее без денег, и она также получила перелом спины во время тренировок, что означало, что ей пришлось столкнуться с огромными медицинскими счетами.

Хотя теперь она подняла первоначальную стоимость участия, она собирает средства на другие сопутствующие расходы, включая перебронирование рейсов и транспортировку оборудования, необходимого для решения изнурительной задачи.

Она сказала: «С самого детства я всегда мечтала проехать по огромной стране в дикой местности и выжить вдали от земли, оставаясь наедине с моей лошадью в качестве моего единственного компаньона.

«Помимо этих детских мечтаний, я не уверена, что заставило меня хотеть участвовать в монгольском дерби, хотя я действительно люблю лошадей и работаю с ними в течение многих лет, но я думаю, что это был вызов.

«Местность неизменно будет включать в себя горные перевалы, зеленые открытые долины, лесистые холмы, переходы через реки, заболоченные земли и поймы и многое другое, поэтому, вероятно, меня вдохновила пугающая природа этого места.

«Это были тяжелые два года. Я был в значительной степени готов к финансированию на 2020 год, но не смог поехать, а потом были все расходы, связанные с отменой договоренностей и медицинскими счетами за мою спину — это было тяжело как физически, так и в других отношениях.

«Хотя в некотором смысле мне повезло, так как это дало мне больше времени, чтобы собрать деньги для участия и связанных с этим расходов, и у меня есть несколько фантастических друзей, доброжелателей и спонсоров, включая людей, на которых я работаю, так что мне очень повезло и я от всей души благодарю их».

Зои надеется сделать последний рывок к 2500 фунтов стерлингов за поездку и иметь возможность пожертвовать процент на благотворительность Корпуса милосердия Монголии и спонсоров гонки Cool Earth.

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